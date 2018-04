Amazon: Jetzt ist das Kinderzimmer dran!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nachdem die Amazon-Sprachassistentin zuletzt immer populärer wurde, soll Alexa zukünftig auch in den Kinderzimmern präsenter sein. Dies teilte der US-Onlinehändler am Mittwoch mit. So werde man nach der Kinderversion des Fire-Tablets zukünftig auch eine speziell für Kinder konzipierte Variante des hauseigenen Echo Dots anbieten. Das entsprechende Software-Update soll am 9. Mai aufgespielt werden.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.