Amazon: Jetzt geht es um ein neues Allzeithoch!

Amazon hat in den zurückliegenden Handelstagen weiter verloren. Der Highflyer scheint Probleme zu bekommen. Die Frage ist: Werden hier lediglich Gewinne mitgenommen? Fundamentale Analysten aus Bankhäusern sind ohne Einschränkung immer noch sehr optimistisch eingestellt. 95 % der Spezialisten haben den Wert auf „Kaufen“ gestellt. Nur 5 % wollen unter den gegenwärtigen Bedingungen die Aktie verkaufen. Jüngst platzierte das Unternehmen erfolgreich eine Anleihe und kann damit neue Geschäfte finanzieren.

Amazon hatte zudem erst am 26. Juli ein neues Allzeithoch in Höhe von 901,44 Euro markiert. Bis dahin fehlen lediglich gut 9 %, sodass Chartanalysten die Aktie als stark beschreiben. Allerdings sollten Investoren beachten, dass nun auch eine Untergrenze bei 850 Euro unterschritten worden ist. Jetzt muss die Unterstützung bei 800 Euro halten, um charttechnisch im Aufwärtstrend zu bleiben.

Technische Analysten sind optimistisch

In dieselbe Kerbe stoßen auch technische Analysten. Deren Meinung nach ist Amazon in einem Aufwärtstrend, der ohne Zweifel allerdings auch in einen Abwärtstrend kippen könnte. Denn die Aktie hat auf den GD200, der maßgeblich für die langfristige Trendanalyse ist, einen Vorsprung von lediglich knapp 2 %. Demnach ringe die Aktie im laufenden Aufwärtstrend mit einer Trendentscheidung.

Deshalb ist Amazon noch im grünen Bereich und könnte den Aufwärtstrend halten. Dann geht es um ein neues, naheliegende Allzeithoch.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Frank Holbaum.