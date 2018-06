Amazon: Ist das der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mit der Integration von Bezahldiensten sind Onlinehändler hierzulande noch vorsichtig. Amazon wagt jetzt einen neuen Vorstoß ? und lässt Kunden über seine digitale Assistentin Alexa Rechnungen begleichen. Wer Einkäufe per Sprache tätigen will, könne seine Waren und Dienstleistungen künftig per Sprachbefehl über die Zahlungsdaten, die bereits im Amazon-Konto hinterlegt sind, bezahlen, berichtet der Fachblog Internet World Business.

Bezahldienst noch in der Preview

Ein Beitrag von Achim Graf.