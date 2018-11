Amazon #HomeOfChristmas: Heute eröffnet weihnachtlicher Pop-up-Store am Berliner Ku'damm (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Amazon eröffnet heute das #HomeOfChristmasPop-up-Weihnachtserlebnis am Berliner Ku'damm. Vom 22. bis zum 27.November (Sonntag geschlossen) können sich Besucher mit Familie undFreunden auf die festliche Jahreszeit einstimmen, Geschenkideenentdecken, neue Produkte beliebter Marken testen und Cyber-MondayAngebote über die Amazon App shoppen. Dazu gibt es einweihnachtliches Programm: Workshops, Events. Konzerte und Lesungen.Gäste können sich außerdem von Geschenk-Experten beraten lassen underhalten Inspiration für alle Phasen ihrer Weihnachtsvorbereitung.Eine Übersicht aller Aktivitäten und Informationen zur Anmeldungfür Workshops stehen hier zur Verfügung:blog.aboutamazon.de/homeofchristmasZu den Highlights zählen:- Über 500 von Amazon Geschenkexperten ausgesuchte Geschenke - vonUnterhaltungselektronik über Beauty bis hin zu Spielzeug- Smartphones, Tablets und Wearables von Samsung, winterlicherKaffeegenuss von Nespresso- Weitere Produkttrends von Huawei, Lego, Warner und L'Oréal- Lesung mit SZ-Magazin Journalist Lorenz Wagner und Talk mitFAZ-Journalist Jörg Seewald (22. November):www.eventbrite.de/e/sz -magazin-journalist-und-autor-lorenz-wagner-spricht-mit-faz-autor-jorg-seewald-uber-autismus-tickets-52480781430- Instagram Foto-Workshop mit Schauspielerin, Moderatorin undInfluencerin Joyce Ilg (22. November):www.eventbrite.de/e/mit-joy ce-ilg-und-samsung-zum-perfekten-instagram-foto-tickets-5252167073 1- Bisher unveröffentlichte Audible Weihnachtsgeschichten, gelesenvon den Synchronsprechern von Angelina Jolie und Brad Pitt (24.November):www.eventbrite.de/e/hollywood-liest-in-berlin-erklingen -die-synchron-stimmen-von-weltstars-mit-audible-tickets-5248239726 3- Wohnzimmer-Konzert von Lions Head (26. November): www.eventbrite.de/e/pop-im-amazon-homeofchristmas-mit-singer-songwriter-lions-he ad-tickets-52483302972- Glamouröses Weihnachts-Make-up mit Boris Entrup (26. November):www.eventbrite.de/e/exklusives-styling-von-make-up-artist-boris-en trup-tickets-52488805430- Winter-Workout-Tipps mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26.November):www.eventbrite.de/e/fit-in-den-winter-mit-fitness-influencerin-sophia-thiel-tickets-52481267885- Exklusives Konzert von Superstar Rea Garvey für Prime Mitglieder(27. November):www.eventbrite.de/e/konzert-von-rea-garvey-exklusiv-fur-prime-mitglieder-tickets-52481401284- Amazon Spendenaktion "Ein Lächeln für das Deutsche Rote Kreuz"im Rahmen des Programms Smile.amazon.de: smile.amazon.deErlebniswelten für Groß und Klein sowie ein buntesWorkshop-Angebot mit Koch- und Back-Sessions, Kaffee- undPorridge-Tastings runden das Programm ab.Online finden Kunden auf www.amazon.de vom 19. bis 26. November imRahmen der Cyber-Monday-Woche zehntausende Angebote fürWeihnachtsgeschenke aus nahezu allen Kategorien mit bis zu 50 ProzentRabatt - von Tablet-PCs über Haushaltsgeräte bis hin zu Spielzeug undAdventskalendern. Bis zum 24. Dezember können sie zudemGeschenketrends, den Amazon Geschenke-Finder sowieLast-Minute-Geschenke entdecken. Informationen zu den Lieferfristenstehen in Kürze zur Verfügung.Das Amazon #HomeOfChristmas Pop-up-Erlebnis am Kurfürstendamm 26ain 10719 Berlin ist vom 22. bis 27. November, von 10:00 bis 20:00 Uhrgeöffnet (Sonntag geschlossen) - der Eintritt ist kostenlos und esgilt: "first come, first serve".Weitere Informationen stehen außerdem im Amazon Newsroom unteramazon-presse.de zur Verfügung.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazon@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell