Amazon: Hier heißt es zugreifen – oder?

Liebe Leser,

Amazon hat am Montag einen schwachen Wochenstart hingelegt. Dennoch hat die Aktie gute Chancen, meinen Chartanalysten. Der Wert hat nun einen Aufwärtstrend konstruiert, in dem es bald schon neue Allzeithochs geben sollte und dann auch Kursgewinne von 20 % und mehr. Konkret: Am Montag ging es um annähernd 2,5 % nach unten. Hierbei handelt es sich allerdings aus Sicht der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.