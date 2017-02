Amazon: Gute Zeit für einen Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Amazon, denn auch wenn das Ergebnis gerade um die Weihnachtszeit nicht ganz so gut ausgefallen ist wie angenommen, so ist der Kursrückgang damit nicht wirklich zu erklären. Denn Amazon weist ein gewaltiges Wachstum und gewaltiges Potential auf. Doch anders als bei anderen Unternehmen wird hier das Wachstum in den Fokus gerückt. Es wird also eher investiert als Gewinne angehäuft. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Amazon und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Gute Zahlen! Der US-Onlinehändler Amazon konnte seinen Umsatz in 2016 auf Jahressicht um 27% auf 136 Mrd. US-Dollar verbessern. Und auch der Gewinn ging mit sage und schreibe 2,4 Mrd. US-Dollar (von 596 Mio.) regelrecht durch die Decke. Die Tatsache, dass die Erlöse im mäßigen Weihnachtsquartal unter den Prognosen lagen, ist also eigentlich eher unproblematisch. Immerhin sind die letzten drei Monate 2016 das siebte Quartal in Folge, in dem Amazon profitabel hat wirtschaften können.

Der Kursrückgang! Nichts desto trotz ist der Kurs zurückgegangen und der Grund dafür könnte der verhaltende Ausblick auf das Auftaktquartal des laufenden Jahres sein. Demnach erwartet Amazon in den ersten drei Monaten 2017 einen Gewinn zwischen 250 und 900 Mio. US-Dollar, während Analysten mit 1,3 Mrd. US-Dollar gerechnet hatten. Nun, dies ist wohl jammern auf hohem Niveau.

Kann Amazon mit seiner großzügigen Investitionsbereitschaft weiterhin erfolgreich wirtschaften und seine Marktführerschaft im boomenden Cloud-Geschäft weiter ausbauen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

