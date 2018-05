Amazon: Der Gigant setzt auf Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon will sich in Deutschland noch breiter aufstellen: Wie der US-Onlinegigant kürzlich bekannt gab, werde man bis Ende des laufenden Jahres 2.000 neue unbefristete Arbeitsplätze hierzulande schaffen. Summa Summarum sollen dann über 18.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt werden.

Amazon spricht von „wettbewerbsfähiger Bezahlung“

Eigenen Angaben zufolge suche der Konzern aus Seattle sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte mit verschiedenen Qualifikationen – darunter Sprachwissenschaftler, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.