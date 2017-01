Amazon: Ganz auf Linie!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

auch der US-amerikanische Versandriese Amazon und dessen Firmenpolitik steht derzeit ganz im Zeichen der baldigen Inauguration des Immobilienmoguls Donald Trump. So kündigte der in Seattle (Washington) sitzende Online-Händler jüngst an, dass man vorhabe, 100.000 neue Arbeitsstellen zu schaffen.

Ein ambitioniertes Vorhaben

Das Unternehmen sehe vor, diesen gigantischen Schritt innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre durchzuführen. Um dies bewältigen zu können, seien diverse neue Logistikzentren in den USA geplant. Die Gesamtmitarbeiterzahl soll dann auf über 280.000 steigen. Konkret sollen neben fachausgebildeten und akademischen Kräften auch ungelernte Beschäftigte eingestellt werden.

Neben der beachtlichen Einstellungswelle sollen großangelegte Gelder auch in Investitionen gesteckt werden. Amazon-Boss Jeff Bezos nannte hierzu beispielweise die Verbesserung des Logistiksystems sowie den weiteren Ausbau von Online-Speicherräumen (Clouds). Interessant ist auch das Vorhaben, die Bemühungen in der Robotertechnik weiter zu forcieren.

Trump gibt den Ton an

Was hat das nun alles mit dem eingangs erwähnten Donald Trump zu tun. Ganz klar: Trump forderte während des Wahlkampfes wiederholt US-amerikanische Unternehmen auf, vermehrt Landsleute einzustellen und Produktionsplätze in den Staaten zu sichernd und zu schaffen. In Bezug auf Trump Forderungen passen beide Punkte nun wie die Faust aufs Auge. Dass jene Ankündigung nur eine Woche vor der Amtseinführung des gebürtigen New Yorkers stattfindet, ist jedenfalls alles andere als ein Zufall.

