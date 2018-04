Amazon Fashion stellt europäische Frühjahr-/Sommerkampagne 2018 für find. vor (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Amazon Fashions Private Label find. launcht in dieserFrühjahr-/Sommersaison seine zweite Kampagne in Europa. Zusammen mitausgewählten europäischen Fashion-Influencern und ihren individuellenInterpretationen der Key-Pieces der Saison, erweckt find. StreetStyle Inspirationen zum Leben und zeigt, wie angesagte Fashion-Itemsden persönlichen Stil unterstreichen können.Dem Marken-Ethos seit der Einführung im Jahr 2017 treu bleibend,feiert find. mit der neuen Kampagne erschwingliche It-Pieces unddemonstriert gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten, wie diesekombiniert werden können, um den perfekten Spring Look zu kreieren.Die digitale Kampagne, bestehend aus Influencer Bildern,Videoinhalten und Instagram Stories wird online auf Youtube,Instagram und unter www.amazon.de/find zu sehen sein.Die find. Influencer Emma Hill, Jacqueline Mikuta, LudovicaFrasca, Ellie Nesmon und Emelie Natascha wurden aufgrund ihreskreativen Flairs, ihrer charismatischen Persönlichkeiten und ihremeinzigartigen Gespür für Trends für die Kampagne ausgewählt. Jede derInfluencerinnen hat ihre Lieblingsstücke aus der Kollektion auf eineganz eigene Art und Weise gestylt und kombiniert. Hierdurch sindBilder entstanden, die dank der Unbeschwertheit und Energie dieeigenen Persönlichkeiten der Bloggerinnen reflektieren. Key Piecesder Kampagne sind der pinke Hosenanzug und das Must-have der Saison;ein Midikleid mit smaragdgrünem Flowerprint und Beinschlitz.Kombiniert wurden die Styles mit einer persönlichen Auswahl anAccessoires und ergänzenden Pieces der find.Frühjahr-/Sommerkollektion.find. Director Glen George kommentiert: "Die Hauptidee hinterfind. ist, dass wir daran glauben, dass unsere Kunden ein starkesGespür für ihren persönlichen Stil haben. Deshalb haben wir es unszum Ziel gesetzt, ihnen saisonale Key Pieces und Basics von hoherQualität zu liefern, die sie dazu inspirieren ihren eigenen Look zukreieren. Aus diesem Grund war unsere neue Kampagne auch der perfekteAnlass, um eine Gruppe von erfolgreichen Influencern dazu einzuladen,ihre persönlichen Interpretationen der Key Styles der Saison mitunseren europäischen Kunden zu teilen."Die Frühjahr-/Sommerkollektion ist ab April 2018 unterAmazon.de/find erhältlich. Kunden, die aus der find. Kollektionbestellen, profitieren von kostenlosem Rückversand und einer großenAuswahl bequemer Versandoptionen, wie der Lieferung am nächsten Tagmit Amazon Prime.Amazon Fashion Social media (EU)Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneuYouTube: www.youtube.com/amazonfashioneuPinterest: www.pinterest.com/amazonfashioneuAmazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor derAmazon Tokyo Fashion Week und der Amazon India Fashion Week.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Über find.find. ist eine Modemarke von Amazon Fashion Europe, welche 2017gelauncht wurde. Für Amazon Kunden kreiert, bietet find. saisonaleMust-Haves und zeitlose Klassiker mit hohem Qualitätsanspruch. find.steht für inspirierende Mode, die gleichzeitig bezahlbar ist. find...and style it your way!Für weitere Informationen, Bilder oder Sampleanfragen kontaktierenSie bitte:presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell