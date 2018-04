Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Truth & Fable, ein neues Womenswear Label von Amazon, hat dieerste Frühjahr-Sommerkollektion 2018 mit einer großen Bandbreite anAbendbekleidung wie Kleidern, Zweiteilern und Hosenanzügen gelauncht.Truth & Fable bietet designorientierte Occasionwear-Styles fürFrauen, die das ganze Jahr über der bestgekleidetste Gast seinwollen, sei es bei einer Hochzeit als Gast oder Brautjungfer, einerAbendveranstaltung oder einer entspannten Party mit Freunden.Über die neue Kollektion sagt Frances Russell, Vice PresidentAmazon Fashion Private Brands Europe: "Truth & Fable macht Spaß, istelegant und selbstbewusst. Wir möchten unseren Kundinnenwunderschöne, bezahlbare Outfits liefern, in denen sie sich gutfühlen, egal zu welchem Anlass. Wir hören auf die Wünsche unsererKundinnen, denn sie tragen zur Inspiration für unsere Designs bei.Inspiriert wird die Truth & Fable Kollektion außerdem von RedCarpet Looks, wo Individualität besonders im Vordergrund steht. Dieneue Kollektion ist feminin und modern und bietet unter anderembestickte und verzierte Kleider, zarte Slip-Dresses inEiscreme-Pastelltönen, strukturiertere Midikleider ausGuipure-Spitze, eine Auswahl an zeitlosen schwarzen Cocktailkleidern,sowie einen stylischen, weißen Hosenanzug für einen extravagantenLook.Zu Amazons bestehenden Private Brands gehören find., ein durchStreet Styles inspiriertes Label für Männer und Frauen, und Iris &Lilly, ein modernes Unterwäsche-Label. Beide launchten 2017 ihreersten Kampagnen in Europa.Die Truth & Fable Frühjahr-Sommerkollektion 2018 ist ab sofortunter Amazon.de/truth&fable erhältlich. Kunden, die Artikel von Truth& Fable bestellen, profitieren von kostenlosem Rückversand und einergroßen Auswahl bequemer Versandoptionen, wie der Lieferung amnächsten Tag mit Amazon Prime.Für weitere Informationen, Bilder oder Sampleanfragen kontaktierenSie bitte: presseanfragen@amazon.deAmazon Fashion Social media (EU)Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneuYouTube: www.youtube.com/amazonfashioneuPinterest: www.pinterest.com/amazonfashioneuAmazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor derAmazon Tokyo Fashion Week und der Amazon India Fashion Week.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.