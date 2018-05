Amazon Fashion präsentiert Meraki - Moderne Essentials für Frauen und Männer (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Das griechische Adjektiv "meraki" bedeutet "etwas mit Herz undSeele, Kreativität oder Liebe zu tun - etwas von sich selbst in daszu legen, was man tut, was auch immer es ist." Mit dem Launch vonMeraki, dem neuen europäischen Private Label von Amazon, soll diesePhilosophie mit Leben gefüllt werden, denn bei Meraki wird mitLeidenschaft danach gestrebt, die perfekten, modernenFashion-Essentials zu kreieren.Jedes Stück von Meraki wird so gestaltet, dass es die perfekteBalance zwischen Einfachheit, Funktion und Stil darstellt. Ob auf derSuche nach Einzelstücken zur Ergänzung der Garderobe oder einemkompletten Outfit: Die Marke bietet Amazon Fashion-Kunden Auswahl undQualität in Form einer Kollektion, die auf klaren Linien, zeitlosenSchnitten und hochwertigen Materialien basiert. Die Key Piecesreichen vom Premium Baumwoll-T-Shirt über ein Strickkleid aus feinemMerino bis zu einer schlank geschnittenen Stretch-Chino. Alle Stylessind in einer schlichten Palette aus neutralen Farben wie Navy,Schwarz, Khaki, Cremeweiß, Reinweiß und Grau erhältlich - jedes Stückein hochwertiges Basic mit saisonunabhängiger Gültigkeit.Frances Russell, Vice President Amazon Fashion Private BrandsEurope, kommentiert: "Meraki wurde geschaffen, um jedem Amazon Kundensein Lieblings-Essential zu bieten; das eine Stück, auf das man immerwieder zurückgreift. Wir streben danach, unseren Kunden immer dasBeste zu liefern - ob es nun ein moderner Blazer, ein einfachesBaumwollhemd, ein T-Shirt oder eine Chino ist."Zu den bestehenden Eigenmarken von Amazon Fashion gehören Truth &Fable mit Occasionwear für Frauen, find., eine von Streetstylesinspirierte Marke für Männer und Frauen, sowie Iris & Lilly, einmodernes Lingerie-Label für Frauen. Meraki ist ab sofort aufAmazon.de/meraki erhältlich. Kunden, die Stücke aus der Kollektionbestellen, profitieren von kostenlosem Rückversand und einer großenAuswahl bequemer Versandoptionen, wie der Lieferung am nächsten Tagmit Amazon Prime.Für weitere Informationen, Bilder oder Sampleanfragen kontaktierenSie bitte: presseanfragen@amazon.deAmazon Fashion Social Media (EU)Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneuYouTube: www.youtube.com/amazonfashioneuPinterest: www.pinterest.com/amazonfashioneuAmazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor derAmazon Tokyo Fashion Week und der Amazon India Fashion Week.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Pressekontakt:presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell