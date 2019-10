Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Luxemburg (ots) -Amazon kündigte heute mit "Destination Denim" sein ersteserlebnisorientiertes Online- und Offline-Fashion-Event für Kunden an.Destination Denim ist ein kostenloses viertägiges Fashion-Spektakelim Kühlhaus Berlin, das das neue Denim-Shopping-Erlebnis auf Amazonfeiert und Mode, Technik, Musik und Kultur verbindet.Die Veranstaltung bietet innovative und interaktive Experiences,Live-Gigs namhafter internationaler Künstler, Give- Aways, Workshopsund Panel-Talks, die Besucher dazu inspirieren die perfekte Jeans zufinden. Bei Destination Denim können Kunden die umfangreicheDenim-Auswahl von Amazon Fashion mit Hero-Produkten von Marken wieLevi's, Wrangler, G-Star, Replay, 7 For All Mankind sowie exklusiveStyles von Tommy Jeans, find. und Amazon Essentials entdecken unddiese direkt vor Ort per Smile Codes shoppen.Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, den 24. Oktober mit einerexklusiven Launch-Party, bei der die mehrfach ausgezeichnete SängerinRita Ora einen intimen Live-Gig für Kunden und geladene FashionInfluencer und VIPs performen wird. Von Freitag bis Sonntag sindDestination Denim-Besucher dazu eingeladen, an verschiedenenCustomization- und Personalisation- Workshops wie "Studding &Ripping" und "Denim Screen Printing" teilzunehmen. Außerdem erwartendie Gäste zahlreiche Panel Talks mit führenden Modeexperten undInfluencern wie Veronika Heilbrunner, Farina Opoku und LeylaPiedayesh sowie kostenlose Live-Auftritte von Jorja Smith undAnne-Marie.Darüber hinaus bietet Destination Denim eine Reihe weitererspannender und innovativer Aktivitäten. Zu den Highlights gehören:- Der "Digitale Catwalk": eine beeindruckende interaktivePerformance, die die digitale Fashion-Welt zum Leben erweckt.Auf einer 12 Meter langen LED-Wand wird ein virtueller Laufstegmit einer endlosen Reihe von Models und einer großen Auswahl anAmazon- Denim-Looks präsentiert. Besucher können ihre eigenenBewegungen, mit denen der Models synchronisieren und mittelsinteraktiver 3D-Ansicht begutachten, wie die präsentiertenKleidungsstücke im Detail aussehen. Alle Looks können direkt perSmile Code in der Amazon App bestellt werden.- "Discover Your Perfect Pair": ein völlig neues,sprachgesteuertes Styling-Erlebnis. Amazons Alexa wird zurpersönlichen Stylistin, die freundlich und kompetent dieModevorlieben des Kunden erfragt, um die umfangreicheDenim-Kollektion von Amazon Fashion intelligent zu filtern undfür jeden Kunden das perfekte Paar Jeans zu finden.- The "Infinite Rail": 78 Paar Jeans, 156 Plexiglasplatten undüber 200 Meter Neon-Röhren bilden zusammen eine beeindruckendeInstallation, die teils Kunstwerk, teils Bühne ist. Diefaszinierende Konstruktion mit einer Höhe von sieben Meternwurde entwickelt, um das Destination Denim Angebot noch einmalmehr in Szene zu setzen und Besuchern dabei zu helfen, ihreperfekte Jeans zu finden.- Capsule Collections: Gäste können kuratierte Amazon FashionLooks durchstöbern, die von führenden Influencern wie@stefaniegiesinger und @leoniehanne ausgewählt und gestaltetwurden. Die ausgestellten Kleidungsstücke sind mit Smile Codesversehen - scannt man die Codes, landen die Styles direkt imWarenkorb."Mit dem Launch von Destination Denim möchten wir ein neuesDenim-Shopping-Erlebnis schaffen, das es allen Amazon-Kundenermöglicht, die perfekte Jeans zu finden", erklärt John Boumphrey,Vice President von Amazon Fashion. "Destination Denim ist derultimative 'Hub' des Denim-Wissens, der spannende Technologien,unsere große Auswahl an Jeans und inspirierende Inhalte online wieoffline vereint."Destination Denim wird auf der Amazon-Website als innovatives undunterhaltsames Shopping- Erlebnis fortgesetzt. Kunden aus ganz Europafinden hier eine auf die Veranstaltung zugeschnittene Produktauswahlund treffen auf interaktive Features, die es ihnen ermöglichen, dieperfekte Jeans zu finden. Der Online-Hub bietet zudem spezielleAngebote und exklusive Produkte sowie Playlists, Tutorials undDenim-Edits, die von führenden europäischen Fashion Influencern wie@eleonoracarisi, @belenhostalet @sabinasocol und @erik kuratiertwurden.Der Eintritt für Destination Denim ist kostenlos und ohne Ticketsmöglich. Kunden, die an den geplanten Workshops und Konzertenteilnehmen möchten, müssen sich lediglich unteramazon.de/destinationdenim registrieren. Die Plätze werden nach dem"first come, first serve"- Prinzip vergeben. Der Online-Hub und daskomplette Veranstaltungsprogramm sind unterwww.amazon.de/destinationdenim zu finden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anpresseanfragen@amazon.deAmazon Fashion Social media (EU)Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneu