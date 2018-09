Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Aurique, ein neues Activewear Label von Amazon, hat seine ersteHerbst-/Winterkollektion mit einer großen Bandbreite anWorkout-Outfits und Athleisure-Styles, darunter Leggings, Sport BHs,Tops und Running Jacken, gelauncht. Aurique liefert modischinspirierte Sportswear zu einem fairen Preis, die perfekt für diealltäglichen Aktivitäten geeignet ist, egal ob Brunch mit Freundenoder High-Energy Kurse im Fitness Studio.Jedes Stück von Aurique verkörpert eine gelungene Kombination ausStyle, Qualität, Komfort und Funktionalität. Die Kollektion liefertAmazon Kunden eine große Auswahl an Styles für einen aktivenLifestyle und konzentriert sich auf sorgfältig ausgewählteMaterialien mit funktionalem Charakter, saisonale Schnitte undtrendorientierte Details wie Mesh-Inserts und High-Shine Prints. DieKey-Pieces reichen von einer Running Jacke im Metallic Look überSport Leggings mit Mesh-Details und auffälligen Prints bis hin zuzeitlosen Must Haves wie nahtlosen Long-Sleeve Tops.Über die neue Kollektion sagt Frances Russell, Vice PresidentAmazon Fashion Private Brands Europe:"Aurique wurde geschaffen, umsich dem aktiven und oftmals stressigen Lifestyle unserer Kundenanzupassen und ihre Garderobe mit wundervoll designter, modischinspirierter Activewear zu vervollständigen. Wir möchten unserenKunden bequeme und zugleich stylische Athleisure Outfits liefern, diebezahlbar sind und in denen sie sich gut fühlen, egal bei welchemAnlass."Zu den bestehenden Eigenmarken von Amazon Fashion gehören Truth &Fable mit Occasionwear für Frauen, find., eine von Streetstylesinspirierte Marke für Männer und Frauen, Iris & Lilly, ein modernesLingerie-Label für Frauen und Meraki, ein Premium Basics Label fürFrauen und Männer.Die Aurique Herbst-/Winterkollektion 2018 ist ab sofort unterwww.Amazon.de/aurique erhältlich. Kunden, die Artikel von Auriquebestellen, profitieren von kostenlosem Rückversand und einer großenAuswahl bequemer Versandoptionen, wie der Lieferung am nächsten Tagmit Amazon Prime.Amazon Fashion Social media (EU)Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneuYouTube: www.youtube.com/amazonfashioneuPinterest: www.pinterest.com/amazonfashioneuAmazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor derAmazon Tokyo Fashion Week und der Amazon India Fashion Week.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Für weitere Informationen, Bildmaterial und Sample-Anfragenkontaktieren Sie bitte:amazon@k-mb.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell