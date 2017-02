Amazon Fashion Europe präsentiert Liya Kebede als Gesicht für die Frühjahr-/Sommerkampagne 2017 und verkündet über 60 Millionen verkaufte Modeartikel im vierten Quartal 2016 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Luxemburg (ots) -Liya Kebede, Model, Schauspielerin und Designerin aus Äthiopien,ist das neue Gesicht von Amazon Fashion Europe für dieFrühjahr-/Sommersaison 2017 und wird ab März 2017 in Print-Anzeigensowie Social Media- und Onsite-Kampagnen in ganz Europa zu sehensein. Weiterhin gehört Fashion mit über 60 Millionen verkauftenModeartikeln in Q4 2016 zu den am schnellsten wachsenden Kategorienbei Amazon.Amazon hat das Modesortiment 2016 weiter ausgebaut und mehr als350 neue Marken in das europaweite Angebot aufgenommen, darunterKleidung von Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Burton Menswear London,EVANS, Wallis, Filippa K, Wood Wood, Vanessa Bruno Athé, ChampionReverse Weave, Whyred, Won Hundred, House of Holland, Cacharel,J.Lindeberg, Lagerfeld und Paul & Joe; Schuhe und Taschen vonMoschino, Fratelli Rossetti, Steffen Schraut, ALDO, L.K.Bennett,Vanessa Bruno, Lloyd, Floris van Bommel, Startrite for Kids sowieNewton-Laufschuhe; Uhren von Ferragamo und Versus sowie Schmuck vonThomas Sabo.Die neu hinzugekommenen Labels ergänzen das große bestehendeSortiment aus hunderten beliebten Marken wie Boss Orange, EmporioArmani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, French Connection, 7 For AllMankind, Selected Femme, Petit Bateau, Levi's und Lacoste."Eine sich stetig erweiternde Produktauswahl, der Einsatz vonTechnologien für ein innovatives Einkaufserlebnis sowie dieBereitstellung eines preisgekrönten Kundenservices gehören zu unsererVision, der Onlineshop für Mode zu sein, den Marken und Kundenlieben", so Susan Saideman, Vice President bei Amazon Fashion Europe."Mode gehört zu den am schnellsten wachsenden Kategorien bei Amazonund wir sind erst in der Anfangsphase einer sehr langfristigenInvestition."Liya Kebede übernimmt den Platz des ungarischen Models BarbaraPalvin, die Botschafterin von Amazon Fashion Europe für dieHerbst-/Wintersaison 2016 war. Die von Liya in der Kampagnegetragenen Styles sind ab dem 1. März unter www.amazon.de/fashionerhältlich. Die Kampagne steht weiterhin unter dem Slogan "Don't LookLike Me, Look Like You", der Kunden dazu ermutigen soll, ihreneigenen, persönlichen Stil auszuleben. Realisiert wurde die Kampagnemit Liya Kebede in Zusammenarbeit mit der Fotografin Cass Bird undder Stylistin Julia Sarr-Jamois.Im Jahr 2016 führte Amazon Fashion zwei Markenkampagnen in Europaein: die erste mit der international bekannten Mode-Bloggerin ChiaraFerragni als Botschafterin für Frühjahr/Sommer 2016 und eine zweitemit dem Model Barbara Palvin. Im September 2016 startete AmazonFashion seine erste europäische TV-Kampagne, die in Deutschland,Österreich und Großbritannien ausgestrahlt wurde. Für dieWeihnachtssaison erstellten Stil-Ikone Olivia Palermo und ihr EhemannJohannes Huebl einen persönlichen Amazon Wunschzettel mit ihrenLieblingsstücken.Amazon vertreibt über seine fünf europäischen Websites ein großesSortiment an Kollektionen international bekannter und beliebterModemarken für Damen, Herren und Kinder - von Kleidung und Schuhenüber Accessoires und Schmuck bis hin zu Uhren und Taschen:www.amazon.de/fashion, www.amazon.co.uk/fashion, www.amazon.fr/mode,www.amazon.it/moda und www.amazon.es/moda. Außerhalb Europas verkauftAmazon Mode über www.amazon.com/fashion, www.amazon.jp/fashion,www.amazon.cn/fashion, www.amazon.in/fashion, www.amazon.ca/fashionund www.amazon.com.mx/fashion.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anpresseanfragen@amazon.deAmazon Fashion in den sozialen Medien (EU):Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneuYouTube: www.youtube.com/amazonfashioneuPinterest: www.pinterest.com/amazonfashioneuAmazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor derNew York Men's Fashion Week, der Amazon Tokyo Fashion Week und derAmazon India Fashion Week.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell