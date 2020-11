Amazon, Facebook: Bald digitale Steuer abgeschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Facebook, Inc (NASDAQ:FB) und Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) haben von den französischen Steuerbehörden eine Forderung in Millionenhöhe erhalten, berichtet die Financial Times.

Was geschah:

Frankreich versucht, von den US-Technologiekonzernen eine “digitale Steuer” für 2020 einzutreiben. Die digitale Steuer war lange Zeit ein Knackpunkt zwischen Washington und Europa, da die USA sie als unfaire Handelspraxis bezeichnen, weil sie vor allem US-Unternehmen betrifft. Es wird erwartet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung