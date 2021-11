Amazon Event: Amzkey ist Sponsor des Seller Barcamps

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Köln (ots) -Die Amzkey Deutschland GmbH aus Köln, eine führende TÜV-zertifizierte Amazon-Agentur und offizieller Amazon-Partner, hat am 19. November verkündet, dass sie als Sponsor auf dem Seller Barcamp in Berlin vertreten sein wird. Zudem wird das Unternehmen am 27. November mit einem Stand auf dem Event vor Ort sein, einen Vortrag halten und mit den anderen Teilnehmern das Programm leiten.Geschäftsführer Nils Kröger: "Die Möglichkeit des wertvollen Austauschs auf dem Seller Barcamp hat uns dazu bewegt, sie als Sponsor zu unterstützen. Der innovative und organische Aufbau bietet eine tolle Möglichkeit zum Netzwerken."Das Seller Barcamp wird als "Unkonferenz" bezeichnet, da es sich von klassischen Konferenzen grundlegend unterscheidet: Es werden keine Referenten gebucht, vielmehr wird die Veranstaltung und das Programm von den Teilnehmern geführt und entspricht daher völlig den Wünschen der Teilnehmer. Sie können also Fragen stellen, Themen ansprechen, ihr Wissen teilen oder Workshops machen.Aktive Teilnehmer des Events sind Amazon Seller. Zuschauer können zudem Tickets kaufen und erhalten so Zugang zu Livestreams von ausgewählten Sessions und Aufzeichnungen."Jeder Teilnehmer bringt eigene Erfahrungen mit und hat vor Ort die Möglichkeit, das Programm mitzubestimmen und zu lenken - so sind zufriedene Teilnehmer vorprogrammiert, ebenso wie ein vielseitiges und spannendes Programm. Wir erwarten eine Vielzahl an interessanten Teilnehmern, die im Austausch mit uns Gespräche führen und auch den Zuschauern einen großen Mehrwert bieten werden", erklärt Kröger.Über Amzkey:Die TÜV-zertifizierte Amzkey Deutschland GmbH ist offizieller Amazon Partner und unterstützt sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz. Nils Kröger gründete das Unternehmen im Jahr 2014, nachdem er schon länger erfolgreich online Produkte verkauft hatte und von verschiedenen Firmen als Berater und Vertriebler engagiert wurde. Mittlerweile konnte die Agentur für über 500 Unternehmen den ganzheitlichen Amazon Auftritt verkaufspsychologisch optimieren. Dabei erstellt die führende Amazon Agentur für ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert viele richtlinienkonforme Produktbewertungen.Pressekontakt:Amzkey Deutschland GmbHNils KrögerTelefon: +49 (0) 221 - 65088957E-Mail: rechtsabteilung@amzkey.comOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell