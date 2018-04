Amazon: Es war nicht anders zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon hat am Donnerstag genau die Bewegung hingelegt, die wir an dieser Stelle schon mehrfach erwartet und auch angekündigt hatten. Die Aktie kann sich jetzt auf den Weg machen, 1.500 Euro bzw. sogar 2.000 Euro zu erreichen. Denn das Aufwärtssignal ist wieder da. Im Detail: Die Aktie hat am Donnerstag einen Aufschlag in Höhe von 3,4 % realisiert. Damit ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.