Amazon: Erfolgstipps vom Chef persönlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Immer wieder schön, wenn ein erfolgreicher Unternehmer erzählt, wie er es geschafft hat, mit seiner Firma so groß und großartig zu werden. Amazon-Chef Jeff Bezos – laut „Forbes“-Liste 2018 derzeit reichster Mensch der Welt – schreibt regelmäßig Jahresbriefe an die Aktionäre von Amazon. Dabei geht es nicht nur um die klassischen Kennzahlen, sondern auch um die Geheimnisse einer erfolgreichen Unternehmenskultur: Was ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.