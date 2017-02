Amazon Echo und Amazon Echo Dot jetzt für alle Kunden in Deutschland verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Luxemburg (ots) - Amazon Echo und Amazon Echo Dot sindrevolutionäre neue Produkte, die vollständig für Ihre Stimmeentwickelt wurden - immer bereit, mit Freisprechfunktion und schnell- einfach Alexa fragen und sofort eine Antwort bekommen.Bisher waren Amazon Echo und Amazon Echo Dot nur auf Einladungerhältlich. Ab sofort können alle Kunden in Deutschland die beidenProdukte bestellen.Alexa, das "Hirn" hinter Echo, wird kontinuierlich smarter. Siegibt Antworten auf Fragen, spielt Musik ab, liest Nachrichten vor,stellt Timer und Alarme, rezitiert den persönlichen Kalender, checktdie Sportergebnisse, steuert das Licht in der Wohnung und vieles mehrAb sofort können alle deutsche Kunden Amazon Echo und Amazon EchoDot für 179,99 Euro beziehungsweise 59,99 Eurounter www.amazon.de/echo bestellen. Zuvor waren Amazon Echo undAmazon Echo Dot nur auf Einladung und für Kunden erhältlich, die beider Weiterentwicklung von Alexa mithelfen wollten. Das sagt diePresse über Echo:- "Amazons Hightech-Spielzeug Echo bringt eine wirklich gutfunktionierende Sprachsteuerung in die Wohnzimmer der Kunden." -Bild- "Wir waren im Test vom Echo ordentlich beeindruckt. Das Geräthat das Zeug, unseren Alltag nachhaltig zu beeinflussen." - DieWelt- "Die Spracherkennung über die sieben eingebauten Mikrofonefunktioniert tadellos. Der erste Eindruck ist vielversprechend."- Süddeutsche Zeitung- "In den letzten Wochen hat sich Alexa gut in meinem smarten Heimeingelebt und ist zu einer wirklich nützlichen Hilfe geworden."- c´t- "Alexas Stimme macht als sprechender Computer eineZukunftsvision aus Star Trek wahr." - Computer Bild- "Die Echo-Geräte mit der Assistentin Alexa faszinieren." -Handelsblatt- "Sehr praktisch ist die Erweiterbarkeit mit Skills, so dass demFunktionsumfang kaum Grenzen gesetzt werden." - Golem"Unsere Kunden lieben Echo und Echo Dot. Unser Team hat sehr hartdaran gearbeitet, allen Kunden beide Produkte so schnell wie möglichanbieten zu können", sagt Jorrit van der Meulen, VP Amazon DevicesEU. "Wir sind begeistert, dass Amazon Echo und Amazon Echo Dot nunallen deutschen Kunden zur Verfügung stehen und bedanken uns bei denersten Nutzern für das wertvolle Feedback mit dem wir den Servicekontinuierlich verbessern konnten. Aber es geht gerade erst los. Wirfreuen uns darauf, unseren Kunden noch viele weitere Skills zurVerfügung zu stellen, die Alexa stetig optimieren werden."Fernfeld-Spracherkennung mit Richtstrahl-TechnologieAmazon Echo verfügt über sieben Mikrofone, die mitRichtstrahl-Technologie und verbesserter Störsignalunterdrückungausgestattet sind. So kann das Gerät die Sprachbefehle des Nutzersvon überall im Raum hören. Die Richtstrahl-Technologie bündelt dieSignale der einzelnen Mikrofone, um Lärm, Hall, laufende Musik undsogar andere Stimmen im Hintergrund zu unterdrücken. Damit ist AmazonEcho in der Lage, Anweisungen trotz Nebengeräuschen wahrzunehmen.Seine nach unten ausgerichteten dualen Downfire-Lautsprecherermöglichen einen 360-Grad-Sound mit immersivem Raumklang. Darüberhinaus unterstützt Echo Bluetooth, so dass sich Musikdienste wieiTunes vom Smartphone oder Tablet streamen lassen.Alexa - das "Hirn" hinter Amazon EchoAlexa ist ein Cloud-basierter Sprachdienst, der immerintelligenter wird. Zum Start von Echo konnte Alexa Musik abspielen,Fragen beantworten, das Wetter vorhersagen, den Wecker stellen,Nachrichten wiedergeben und Einkaufs- sowie To-Do-Listen schreiben.Im Laufe der vergangenen Monate hat Alexa zusätzlich hunderte neuerSkills und Antworten erlernt und ihre Genauigkeit sowieSpracherkennung verbessert.Das Smart Home steuernMit Amazon Echo und Amazon Echo Dot schalten Nutzer das Licht an,bevor sie aufstehen, regeln Ventilator oder Temperatur, während sieim Lieblingsstuhl lesen, oder dimmen das Licht vom Sofa aus, wenn sieeinen Film schauen wollen - und das alles, ohne auch nur einen Fingerzu rühren. Alexa funktioniert beispielsweise mit Lampen, SmartSwitches oder Thermostaten von Herstellern wie Philips Hue, WeMo,innogy, Tado und Netatmo.Hörbücher von Audible hörenAlexa spielt darüber hinaus Hörbücher von Audible ab, wenn diesaktiviert wird. Dank Whispersync können Kunden nahtlos zwischen lesenund hören umschalten, ohne die Stelle im Buch zu verlieren. Wer aufeinem Kindle mit dem Lesen unterbrochen hat, kann mit Echo direkt anderselben Stelle weiterhören.Termine überprüfenAlexa fügt Meetings zum Google Kalender hinzu oder liest geplanteTermine vor. Selbst Einträge aus geteilten Kalendern können von Alexaverwendet werden.If This Then That (IFTTT)Nutzer können mithilfe von IFTTT-Applets ihr Leben einfacher undüberschaubarer gestalten. IFTTT ist ein Service, der Geräte, Apps undWebseiten mit einfachen Regeln, sogenannten "Rezepten", miteinanderverbindet. Mit IFTTT-Rezepten kann Alexa Einkaufslisten auf Evernoteergänzen, automatisch eine To-Do-Liste an den Partner senden, dieListe einem iPhone hinzufügen und vieles mehr.Prime-fähige Produkte neu bestellenWenn der Kühlschrank leer ist, Snacks aufgefüllt werden müssenoder Packpapier fehlt, können Prime Mitglieder über Alexa aus einerAuswahl von Millionen Prime-fähigen Artikeln bestellen. DieserAuswahl werden täglich neue Produkte hinzugefügt.Dem Lieblingsteam folgenAlexa beantwortet Fragen nach aktuellen und vergangenenSportergebnissen oder findet heraus, wann das Lieblingsteam dasnächste Mal auf dem Platz steht: "Alexa, wie ist der Spielstand beimBayern-München-Spiel?", "Alexa, hat Dortmund gewonnen?", "Alexa, wannspielt Werder Bremen das nächste Mal?"Verkehr und Zugfahrplan checkenAlexa errechnet die geschätzte Fahrtzeit und die schnellste Routefür den Weg zur Arbeit: "Alexa, wie ist der Verkehr?" oder "Alexa,wie ist der Verkehr auf dem Weg zur Arbeit?" Auch findet sieFahrpläne über Drittanbieter-Skills wie beispielsweise die derDeutschen Bahn oder der BVG.Musik abspielenAlexa bietet ein nahtloses, freihändiges Musikerlebnis mitführenden Musikdiensten, darunter Amazon Music Unlimited, PrimeMusic, Spotify und TuneIn. Auf die Aufforderung "Alexa, zufälligeWiedergabe meiner Favoriten-Playlist" oder "Alexa, spiel die PlaylistZuhause von Spotify" spielt sie den jeweiligen Musikwunsch.Lautstärke und Wiedergabe lassen sich mit "Alexa, lauter" oder"Alexa, nächstes Lied" steuern. Ist man unsicher, welcher Künstlergerade läuft, fragt man Alexa einfach nach dem aktuellen Song.Nachrichten hörenAlexa liest die Nachrichten vor und gibt News-Updates, abhängigvon den Interessen des Nutzers. Der News-Flash beinhaltet einerweitertes Portfolio an Nachrichtenquellen wie SPIEGEL Online, WELT,Wirtschaftswoche, Heise Online, und viele mehr.Als Echo und Echo Dot im September bekanntgegeben wurden, hatAmazon darüber hinaus das Alexa Skills Kit (ASK) veröffentlicht. Mitdem ASK können Entwickler kostenfrei und unkompliziert neueFähigkeiten und Skills für Alexa entwickeln. Nur fünf Monate späterstehen Kunden in Deutschland bereits über 500 Alexa Skills zurVerfügung.Amazon Echo und Amazon Echo Dot sind in den Shops der DeutschenTelekom sowie zeitweise auf QVC erhältlich.Über Amazon EchoAmazon Echo und Amazon Echo Dot sind Geräte, die vollständig durchSprache gesteuert werden - immer bereit, mit Freisprechfunktion undschnell - einfach fragen und sofort eine Antwort bekommen. Alexa istdas "Hirn" hinter Amazon Echo. Der auf der AWS Cloud basierendeSprachdienst lernt ständig hinzu und bietet Kunden kontinuierlichneue Fähigkeiten und Skills.Echo verwendet eine Keyword-Spotting-Technologie, um dasAktivierungswort zu erkennen. Hat Echo dieses Wort erkannt, wird einLichtring am Gerät blau illuminiert. Die Sprachaufnahme wird zurVerarbeitung in die Amazon Web Services Cloud geschickt, um einepassende Antwort zu finden. Echo verfügt über sieben Mikrofone, diemit Richtstrahl-Technologie und verbesserter Störsignalunterdrückungausgestattet sind. So kann das Gerät die Sprachbefehle des Nutzersvon überall im Raum hören. Die Richtstrahl-Technologie bündelt dieSignale der einzelnen Mikrofone, um Lärm, Hall, laufende Musik undsogar andere Stimmen im Hintergrund zu unterdrücken. Damit ist AmazonEcho in der Lage, Anweisungen trotz Nebengeräuschen wahrzunehmen.Dieses Audiosignal wird von einem neuronalen, Netzwerk-basiertenSpracherkennungssystem verarbeitet. Es ist dank einer großen Anzahlvon Fernfeld-Sprachdaten dazu in der Lage, Äußerungen auch aus derFerne zu erkennen. Eine verbesserte Nebengeräuschunterdrückung machtes möglich, das Gerät auch dann aufzuwecken, wenn es laute Musikspielt.Echo wurde fein auf klare Töne mit dynamischen Bässen abgestimmt.Seine nach unten ausgerichteten dualen Downfire-Lautsprecherproduzieren einen 360-Grad-Sound mit beeindruckendem Raumklang.Darüber hinaus unterstützt Echo Bluetooth, so dass sich Musikdienstewie Amazon Music Unlimited, Spotify und iTunes von Smartphone oderTablet streamen lassen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.