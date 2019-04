Amazon: Diese Warnung kommt von Jeff Bezos höchstpersönlich

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN: 906866) werde unausweichlich mit milliardenschweren Investitionen scheitern – diese Überzeugung vertritt niemand Geringeres als Amazon-Gründer und -CEO Jeff Bezos. Bezos betont am 11. April im jährlichen Brief an Aktionäre („Shareholder Letter“), dass „nicht alle guten Wetten des Konzerns sich am Ende auszahlen“ werden.

Bezos schreibt: „Wenn ein Unternehmen wächst, muss alles skaliert werden, einschließlich der Größe der fehlgeschlagenen Experimente. Wenn die Anzahl der Fehler nicht zunimmt, wird man nicht in einer Größe erfinden, die den Zeiger tatsächlich bewegen kann.“

Fire Phone Flop – Echo & Alexa Top

Bezos erklärt weiter:

Amazon wird in der richtigen Größenordnung eines Konzerns unserer Größe experimentieren, wenn wir hin und wieder multimilliardenschwere Ausfälle haben werden.

Bezos zieht als Beispiel das jeweils von Amazon entwickelte Fire Phone und Echo bzw. Alexa heran. Das Fire Phone scheiterte, Amazon musste hunderte Millionen Dollar abschreiben. Echo bzw. Alexa gehören zu den größten Erfolgsgeschichten in der Historie des Konzerns aus Seattle. Mittlerweile seien laut Bezos 100 Millionen „Alexa-fähige“ Geräte verkauft.