Amazon: Diese Maßnahme verspricht einen satten Zugewinn!

der Online-Versandhändler Amazon findet immer mehr Gefallen am Bekleidungsgeschäft und will dieses in Zukunft weiter ausbauen. Als nächstes plant der US-Konzern die Einführung einer eigenen Modelinie für Sportler. Seit dem vergangenen Jahr verkauft Amazon in den USA auch Klamotten und Schuhe eigener Marken wie Franklin Tailored, North Eleven oder Lark & Ro. Die Kollektion umfasst derzeit etwa 1.800 Artikel für Damen, Herren und Kinder. In Europa sind die Eigenmarken noch nicht erhältlich, was wohl aber nur eine Frage der Zeit ist. Denn auch in der EU hat sich Amazon seine Marken bereits schützen lassen.

Für die USA gehen Analysten von Cowen & Co. davon aus, dass Amazons Umsatz im Modegeschäft im laufenden Jahr um rund 30 Prozent auf 27 Mrd. Dollar zulegen wird. Allein durch das stärkere Engagement im Bereich Eigenmarken rechnen die Experten mit einem zusätzlichen Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar. Übertragen auf die derzeit rund 475 Mio. ausgegebenen Anteilsscheine würde dies einem Zugewinn von 118 Mio. Dollar entsprechen. Für Amazon kommt der Verkauf von Eigenmarken nicht von ungefähr, da auf diese Weise eine deutlich höhere Bruttomarge erwirtschaftet werden kann. Bei fremden Marken soll diese bei 35 bis 45 Prozent liegen, bei Klamotten eigener Label hingegen bei 60 bis 65 Prozent.

Die Amazon-Aktie konnte nach einer langen Aufwärtsrallye im vergangenen Oktober auf ein Allzeithoch klettern, dann folgte eine längere Phase der Konsolidierung. Seit Jahresbeginn kann das Papier wieder zulegen und steuert damit sehenden Auges auf die eigene Rekordmarke zu. Die Offensive im Kleidungsgeschäft kann da sicherlich nicht schaden.

