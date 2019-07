Amazon Charts verraten ab sofort, was Kunden am liebsten kaufen und wirklich lesen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Luxemburg (ots) - Amazon stellt heute die deutschen Amazon Chartsvor, die ab sofort wöchentlich die am häufigsten gelesenen, gehörten,geliehenen und verkauften Bücher auflisten. Die Top 20-Liste dermeistgelesenen Titel misst dabei erstmals, welche Kindle- undAudible-Titel Kunden von Amazon.de jede Woche tatsächlich amhäufigsten lesen und hören, indem sie die durchschnittliche Anzahlder täglichen Nutzer auswertet. Zudem ist ein weiteres Rankingverfügbar, das wöchentliche Buch- und Hörbuch-Beststeller beiAmazon.de und Audible.de präsentiert und dabei Käufe, Vorbestellungenund Ausleihen berücksichtigt. Die Amazon Charts gibt es ab heuteebenfalls für Großbritannien unter www.amazon.co.uk/charts.Die Amazon Charts Ranglisten berücksichtigen Informationen zuallen Leseformaten und zeigen damit, wie Kunden Bücher heute wirklichnutzen - egal, ob sie gekauft, ausgeliehen, angehört oder gelesenwerden. Die ersten Top 20-Listen für die Kategorien Belletristik undSachbuch sind ab sofort unter www.amazon.de/charts verfügbar."Wir freuen uns sehr, Amazon Charts in Deutschland vorzustellenund unseren Kunden brandneue Einblicke in die meistgelesenen undmeistverkauften Bücher aller Formate bei Amazon.de zu geben. Wirhoffen, dass die wöchentlichen Rankings die Leser dazu inspirieren,Neues auszuprobieren - sei es als Buch, eBook oder Hörbuch" sagt JoseChapa, Head of EU Books Store.Die Amazon Charts beinhalten unter anderem:- Was gelesen wird: Die Amazon Charts Top 20 werten als ersteListe wöchentlich die durchschnittliche Anzahl an täglichenKindle-Lesern und Audible-Hörern der verfügbaren Titel aus undgeben so einen Überblick, welche Bücher aktuell tatsächlichgelesen oder gehört werden.- Was gekauft oder geliehen wird: Die Amazon Charts Top 20 führenTitel entsprechend der Anzahl der bei Amazon.de und Audible.degekauften und vorbestellten Exemplare auf. Dazu zählen auchBücher, die über die Mitgliedschaftsprogrammen Kindle Unlimitedund Prime Reading geliehen wurden.- Die Geschichten hinter den Büchern: Beim Erkunden der AmazonCharts gewinnen Kunden spannende Einblicke in die Reaktionenanderer Leser auf die jeweiligen Titel. Zum Beispiel welcheeBooks häufig zitiert sind, also bemerkenswerte Zitatebeinhalten, die besonders häufig von Lesern markiert wurden.Besonders Fesselnd sind Titel, die außergewöhnlich schnellkomplett gelesen werden. Das Feature Hörenswert präsentiertzudem jede Woche die bei Audible-Hörern beliebtesten Titel.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell