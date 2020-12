Amazon: Chancen im Cricket-Streaming nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) will sein Cricket-Programm in Indien ausbauen, einem Land, in dem das Spiel sich großer Beliebtheit erfreut, berichtete die Financial Times am Montag (Bombay-Zeit).

Der Schritt erfolgt, nachdem das von Jeff Bezos geführte Unternehmen die Rechte zur Übertragung von Kricketspielen zwischen Indien und Neuseeland im vergangenen Monat für die Jahre 2021 und 2026 erworben hatte.

Der Streaming-Rivale Walt Disney Company



