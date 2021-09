Amazon: Boris Johnson fordert Jeff Bezos heraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der britische Premierminister Boris Johnson plant, den Gründer von Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Jeff Bezos, über die schlechte Steuerbilanz seines Unternehmens zu befragen, wenn sich das Duo am Montag in New York persönlich trifft, wie die Financial Times unter Berufung auf britische Beamte berichtet.

Was geschah

Johnson plant Berichten zufolge, bei seinem Treffen mit Bezos unter anderem die internationalen Unternehmenssteuersätze für Tech-Giganten zur Sprache



