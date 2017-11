Amazon: Black Friday und Cyber Monday im Fokus der Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

am Black Friday gingen laut einigen Schätzungen ca. die Hälfte der gesamten Online-Shopping Umsätze auf Bestellungen über Amazon zurück. Amazon selbst hatte sich bisher nur verhalten zu den Umsätzen am Black Friday geäußert, jedoch betont, dass Rekordwerte erreicht worden sind. Zu den am meisten verkauften Produkten gehörten der Echo Dot sowie der Amazon Fire TV Stick. Die Schätzungen für den Online-Verkauf aller Shops gehen weiterhin davon aus, dass die Umsätze bei insgesamt 5 Mrd. US-Dollar liegen könnten. Für den Cyber Monday werden gar 6,6 Mrd. US-Dollar an Umsatz erwartet. Im Vergleich zu den Alibaba-Umsätzen am Single`s Day von mehr als 20 Mrd. US-Dollar an einem Tag klingt das zunächst nach nicht viel.

Städte buhlen um Gunst des Online-Retailers

Amazon will derweil ein zweites Hauptquartier in den USA errichten, das in etwa 25.000 neugeschaffene Stellen erwarten lässt, und bat Städte und Kommunen darum, sich als Standort zu bewerben. Die Methoden, mit denen die jeweiligen Städte darum buhlen, reichen von einer kompletten Steuerbefreiung über das Zuteilen von steuerbefreiten Grundstücken bis hin zur Errichtung einer ganzen Stadt mit dem Namen “Amazon”. Die Amazon-Aktie ging am Freitag an der NASDAQ mit einem Plus von 2,58 % aus dem Handel. Auf Xetra notiert der Wert am Montagvormittag bereits mit 1,63 % im Plus.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.