Amazon: Bezos-Beben ohne große Folgen

Amazon (WKN: 906866) ist groß geworden. Nach 27 Jahren nimmt Jeff Bezos seinen Hut als CEO, bleibt dem Unternehmen allerdings als "Chair of the Board" erhalten. Achja, Amazon lieferte am Dienstagabend zudem grandiose Q4-Zahlen.

„So erfinderisch wie noch nie“

Bezos stand an der Spitze Amazons seit seiner Gründung 1994 und führte den Versandhändler von 4 Millionen US-Dollar Quartalsumsatz in 1996 durch den Online-Verkauf von Büchern zur global expandierenden E-Commerce- und Datenkrake mit ...





