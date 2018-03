Amazon-Beschäftigte in Leipzig streiken erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Beschäftigte bei Amazon in Leipzig zum Streik aufgerufen.



Seit Beginn der Nachtschicht am Donnerstag um 0:00 Uhr haben die Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft am Donnerstagmorgen mitteilte. Auch die Früh-, Mittel- und Spätschicht sollen sich daran beteiligen. Zum Beginn der Frühschicht um 6:30 Uhr hatten sich nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 200 Beschäftigte zum Streik gemeldet. Bis zum Ende des Tages erwarten sie etwa 400 Teilnehmer.

Laut Verdi bestehe auch eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften in anderen europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien und Polen. So könne man die europäischen Standorte mit ihren Forderungen besser vernetzen. Verdi fordert Amazon seit rund viereinhalb Jahren auf, Tarifverhandlungen aufzunehmen - und untermauert dies immer wieder mit Streiks. Der US-Versandriese lehnt die Forderung strikt ab./awr/DP/zb