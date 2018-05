Amazon: Beliebtester Online-Händler

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Eine Überraschung ist das nicht: Im Auftrag des „Handelsblatt“ hat das Forschungsinstitut Institut Service Value die Kunden nach dem besten Online-Händler in Deutschland gefragt. Und wer führt die Liste wohl an? Richtig! Amazon, der Internetgigant aus den USA. Und das zum dritten Mal hintereinander. Die Studie – nun veröffentlicht – war breit angelegt. Beurteilt wurden 597 stationäre Händler und 954 Webshops ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.