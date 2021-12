Amazon: Bald wieder Verbot von Mobiltelefonen am Arbeitsplatz?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) hält sich mit Plänen zurück, Mobiltelefone aus den Lagerhäusern des Unternehmens zu verbannen, nachdem sechs Arbeiter starben, als eine Anlage in Edwardsville, Illinois, nach dem Einschlag eines Tornados am 10. Dezember zusammenbrach.

Der E-Commerce-Riese hatte zuvor geplant, den Mitarbeitern das Mitbringen von Mobiltelefonen in die Amazon-Lagerhäuser zu verbieten. Am Freitag erhielten die Mitarbeiter dann die Nachricht, dass Mobiltelefone ...



