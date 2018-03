Amazon: Ausbau von Prime Video!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

„alles oder nichts“ – das heißt es wohl nicht in Bezug auf die Amazon-Aktie, sondern auf „All or Nothing“, womit bei Amazon eine NFL-Serie bezeichnet wird. Diese war offensichtlich erfolgreich, denn Amazon kündigte diese Woche an, unter der Bezeichnung weitere Sport-Sendungen anbieten zu wollen für Kunden von Amazon Prime. So soll es neben dem reinen Sport auch um Charakter-getriebenes „Storytelling“ ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.