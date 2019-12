Amazon: Auf Messers Schneide

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Rabatte, Rabatte, Rabatte – Nach ersten Auswertungen haben amerikanische Verbraucher Anfang der Woche am so genannten „Cyber Monday“ wieder kräftig zugeschlagen. Insgesamt sollen Online-Bestellungen im Gesamtwert von über 9,2 Mrd. Dollar getätigt worden sein, ein sattes Plus von 17% gegenüber dem Vorjahr. Für den Onlinehändler und Marktführer Amazon war das aber nur das Finale, da man schon die gesamte vorige Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



