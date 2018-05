Amazon: Auf Expansionskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon meldete sich am 1. Mai mit der Nachricht, den „Tech Hub“ in Boston ausbauen zu wollen. Dies solle an die 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze im Technologie-Bereich schaffen. Es solle dabei unter anderem um Felder wie „Cloud Computing“ und Roboter-Ingenieurwesen gehen. Amazon verweist darauf, dass das Unternehmen seit dem Jahr 2011 bereits über 3.500 Arbeitsplätze in Massachusetts geschaffen habe. Die Höhe der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.