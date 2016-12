Amazon: Auf Drohen folgen jetzt FLUGZEUGE!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

bastelt Amazon da etwa an einer eigenen Airline? 40 Jets soll der Versandriese jüngst geleast haben, die den Schriftzug „Amazon Prime Air“ tragen sollen. Dabei handelt es sich aber eher um eine neue Möglichkeit der Lieferung als um eine eigene Fluggesellschaft. Gerade Großkunden sollen von dem Angebot mit Flugzeugen profitieren und künftig große Mengen an waren in kürzester Zeit geliefert bekommen. Insider berichten davon, dass die bisherigen Flugzeuge schon so gut wie ausgelastet sein sollen, ohne jedoch genaue Details über die Art der Fracht oder mögliche Kunden zu nennen.

Die nächste Erfolgsgeschichte?

Wohin genau das Projekt mit Flugzeugen sich entwickeln wird, das weiß wohl Amazon selbst noch nicht ganz genau. Unternehmen aus dem Gütertransport wie FedEx müssen sich aber auf einen nochmals verschärften Wettbewerb einstellen. Dass Amazon es mit seinen zahlreichen Innovationen ernst meint, zeigte eine Meldung vor wenigen Wochen. Die ersten Kunden wurden in Großbritannien laut Aussagen des Unternehmens erfolgreich mit Drohnen beliefert, nachdem genau diese Art der Zustellung lange Zeit belächelt wurde. Die Zustellung per Flugzeug ist vor allem in den USA sinnvoll, wo zum Teil riesige Wegstrecken zurückgelegt werden müssen. Im kleineren Deutschland werden wir die Amazon Flugzeuge aber in absehbarer Zeit wohl nicht zu Gesicht bekommen.

