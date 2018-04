Amazon: Angriff auf IBM und Oracle

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

IBM hat im Blockchain-Sektor klar die Nase vorn. Als erster Anbieter hatte der IT-Konzern vor gut einem Jahr eine Lösung in der Cloud auf Basis des Open-Source-Projekts Hyperledger Fabric vorgelegt. Sechs Monate später zog Oracle nach – und nun greift Amazon an. Wie der Onlinehändler auf seiner amerikanischen Webseite verkündet, bringt er nun seine eigenen AWS Blockchain Templates an den Start.

Angebot ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.