Amazon: Angriff auf DHL und Co!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon macht in der Rhein-Main-Region Druck auf die Paketdienstleister von DHL, Hermes und Co. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Onlineausgabe. Demnach kleben auf den Zustellfahrzeugen, die Amazon-Bestellungen an die Kunden ausliefern, zunehmend die Logos des Online-Händlers. Möglich macht dies dem Bericht zufolge ein neues Verteilzentrum, das vor wenigen Wochen in Raunheim eröffnet wurde. Die Auslieferung der Pakete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.