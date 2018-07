Amazon-Angestellte legen in NRW erneut die Arbeit nieder

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

WERNE (dpa-AFX) - Angestellte des Internet-Versandhändlers Amazon haben in Werne am Dienstag erneut die Arbeit niedergelegt.



Nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich am Morgen 150 Beschäftigte am Streik. Insgesamt rechnet Verdi mit 300 Streikenden.

Seit Mai 2013 gibt es immer wieder Arbeitsniederlegungen an deutschen Standorten von Amazon. Verdi hat das Ziel, Verhandlungen über einen Tarifvertrag zu erwirken. Der US-Konzern lehnt einen solchen Vertrag aber ab. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

In Werne geht es zudem um mehr Arbeitssicherheit. "Seit dem Umzug innerhalb des Standorts in Werne herrschen chaotische Zustände in dem Lager und Sicherheitsvorschriften werden nicht ausreichend beachtet", sagte Gewerkschaftssekretär Karsten Rupprecht./mwi/DP/jha