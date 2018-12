Amazon: Alles kein Problem?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es ist ein Streik zur Unzeit, könnte man meinen. In der vergangenen Woche legten Mitarbeiter auf Betreiben der Gewerkschaft Verdi im Versandzentrum Rheinberg die Arbeit nieder, diese Woche ist die Belegschaft in Werne an der Reihe, auch Amazon Leipzig ist von dem Ausstand betroffen. Und das alles in den Tagen vor Weihnachten, für einen Onlinehändler zweifellos die wichtigste Zeit des Jahres. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.