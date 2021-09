Amazon-Aktien: Kommt jetzt der Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) Aktien handeln um 4,3% niedriger bei $3.314 inmitten der allgemeinen Marktschwäche, da Aktien in allen Sektoren aufgrund von COVID-19 Bedenken und China-Volatilität fallen. Die Anleger warten auch auf die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, die am Dienstag beginnt.

Amazon wird ebenfalls mit einem Minus von 4,7 % in den letzten fünf Sitzungen gehandelt, da die Aktien nach der Stärke im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



