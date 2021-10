Amazon-Aktien: Darum steigen sie heute!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Überblick

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) notiert am Freitag im Einklang mit der Stärke des Gesamtmarktes nach starken Bankergebnissen in dieser Woche sowie einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im September um 0,70 %, nachdem sie im August um fast 1 % zugelegt hatten. Die Amerikaner geben genug aus, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, aber sie zahlen aufgrund der hohen Inflation auch mehr.

