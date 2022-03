Amazon Aktie: Deshalb steigen sie!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) Aktien notieren um 4,7% höher bei $2.917,75, nachdem das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 20:1 und einen Aktienrückkauf im Wert von $10 Milliarden bekannt gegeben hat. Amazon sagt, dass, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre zum Aktiensplit, jeder zum Geschäftsschluss am 27. Mai 2022 eingetragene Aktionär des Unternehmens am oder um den 3. Juni 2022 19 zusätzliche Aktien für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung