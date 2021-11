Amazon-Aktie: Das sorgt für mächtig Wirbel!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Na bitte, so schnell kann’s gehen: Laut Meldung des Finanzportals „finanzen.net“ hat sich die Amazon-Aktie zumindest am Mittwochmittag robust präsentiert. Sie habe damit zu den bisherigen Gewinnern des Handelstages gehört. Am vergangenen Montag sah das dagegen noch anders aus. Denn die Finanzmedien verorteten die Amazon-Aktie zwischenzeitlich gar auf rotem Terrain.

Dafür gab es zu Beginn der Woche eine Erklärung: So befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung