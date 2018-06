Amazon-Aktie: Das sollten Sie als Anleger NICHT verpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat zuletzt erneut zugelegt. Die Aktie hat nun einen so klaren charttechnischen Aufwärtstrend erreicht, dass sich die Analysten wundern, warum die Aktie nicht klar den Status als Trendaktie Nr. 1 innehat. Dem ist aber nicht so. Noch immer sind die kleineren Werte aus verschiedenen Indizes in den Nachrichtenspalten ebenso prominent oder prominenter vertreten.

Dabei liegt das Kursziel nun bei 2.000 Euro ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.