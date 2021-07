Amazon-Aktie: Das sind absolute Top-Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie hat sich in den letzten Wochen in ansteigender Form präsentiert und Anfang Juli den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Am 6. Juli überwand das Papier die bisherige Bestmarke von 3.554 Dollar und ließ am 13. Juli den Anstieg auf ein neues Rekordhoch bei 3.773,08 Dollar folgen. Gewinnmitnahmen haben den Kurs in den letzten Tagen wieder etwas zurückkommen lassen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung