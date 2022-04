Amazon-Aktie: Das rächt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Amazon versuchte in der Vergangenheit stets, sich an die Bedürfnisse der werten Kundschaft anzupassen. Das war auch lange Zeit von Erfolg gekrönt, allerdings rächt sich derzeit auch so manche, vielleicht etwa kurzsichtige Entscheidung. Dazu gehört in jedem Fall der rasante Ausbau von Warenlagern in Zeiten der Pandemie. Letztere sorgte für einen neuen Boom im Online-Handel. Wie es schon recht früh… Hier weiterlesen