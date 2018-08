Amazon Aktie: Die nächsten Rekorde purzeln

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat in den vergangenen Sitzungen den vormaligen massiven Rekordtrend wieder aufgenommen. Am Montag gelang ein kleiner Kursgewinn, der Amazon helfen sollte, auch in den kommenden Sitzungen noch einmal nach oben zu marschieren. Die Werte sind seit Anfang April entlang einer deutlichen und kaum gestörten Aufwärtstrendgeraden nach oben marschiert und dürften sich in den kommenden Sitzungen nach Auffassung der charttechnischen Spezialisten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.