Amazon-Aktie: Die nächste große Investition!

Amazon unterstützt Bau und Renovierung Amazon.com, Inc. (AMZN) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es insgesamt 10,6 Millionen Dollar investieren wird, um in Zusammenarbeit mit der Metropolitan Development and Housing Agency (MDHA) den Bau und die Renovierung von mehr als 130 erschwinglichen Wohnungen zu unterstützen und die soziale Arbeit der lokalen gemeinnützigen Organisation CrossBridge Inc. zu fördern. Dieses Engagement ist… Hier weiterlesen