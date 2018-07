Amazon Aktie: Der nächste Streik!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Schon seit mehr als fünf Jahren kämpft die Gewerkschaft Verdi mit dem Internet-Giganten Amazon um bessere Arbeitsbedingungen. Aktuell kommt es dabei (mal wieder) zu Streiks. In Werne in Nordrhein-Westfalen haben einige Angestellte die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben von Verdi soll es sich schon am Morgen um 150 Beschäftigte gehandelt haben, insgesamt wird mit 300 Mitarbeitern gerechnet, die sich am Streik beteiligen

Ein Beitrag von Robert Sasse.