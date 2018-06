Amazon-Aktie: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Am 15. Mai 1997 ist Amazon zu einem Preis von 18 US-Dollar an die Börse gegangen. Kurze Zeit später erfolgten mehrere Aktiensplits, sodass die Aktie schlussendlich einen Emissionspreis von 1,50 US-Dollar hatte. Am gestrigen Mittwoch schloss das Papier von Amazon bei 1.695,75 US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung in Höhe von 112.950 Prozent auf den einstigen Ausgabepreis!

Ein Beitrag von Johannes Weber.