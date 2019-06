Amazon-Aktie: Ein klarer Kauf-Kandidat!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie präsentiert sich seit letzter Woche wieder in ansteigender Form. Kurszuwächse von fast 8 Prozent sprechen eine eindeutige Sprache. In dieser Woche gelang der Wiederanstieg über die 50-Tagelinie (EMA50), der inzwischen bestätigt wurde. Denn an drei aufeinanderfolgenden Tagen ging die Aktie oberhalb des gleitenden Durchschnitts aus dem Handel. Die Supertrendlinie signalisiert nun auch wieder einen Bullenmarkt. Aus charttechnischer Sicht liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



