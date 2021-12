Amazon-Aktie: Das kann noch was werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Trotz mauer Quartalszahlen und eines enttäuschenden Ausblicks konnte die Amazon-Aktie im November zunächst deutlich zulegen. Am 19. November kletterte der Kurs im Hoch bei auf 3.762,15 Dollar und stand damit ganz dicht vor dem aktuellen Rekordhoch von 3.773,08 Dollar. Allerdings besaßen die Bullen nicht die Kraft für ein neues All-Time-High. Dies lag sicherlich auch an dem schwachen Gesamtmarkt in der zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



